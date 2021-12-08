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НХЛ

"Айлендерс" прервали серию из 11 поражений в НХЛ. Сорокин отразил 30 бросков

Клуб из Нью-Йорка со счетом 5:3 обыграл "Оттаву"
Илья Сорокин AP Photo/Jim McIsaac
Описание
Илья Сорокин
© AP Photo/Jim McIsaac

ТАСС, 8 декабря. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Оттавой" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрес Ли (24-я и 35-я минуты), Оливер Вальстрём (35), Киффер Беллоуз (47), Жан-Габриэль Пажо (53). У "Оттавы" отличились Джош Норрис (30), Ник Холден (49), Алекс Форментон (56).

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 30 бросков и одержал шестую победу в текущем сезоне. Выступающие за "Оттаву" защитники Никита Зайцев и Артем Зуб не сумели отличиться.

"Айлендерс" прервали серию из 11 поражений и набрали 17 очков в 21 матче, клуб из Нью-Йорка занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Оттава" с 15 очками идет на последней позиции в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Айлендерс" 10 декабря дома сыграют с "Нэшвиллом", "Оттава" 11 декабря примет "Тампу".

В других матчах игрового дня "Тампа" обыграла "Монреаль" (3:2), у победителей 21 сейв сделал голкипер Андрей Василевский. "Нэшвилл" победил "Детройт" (5:2), в составе проигравших передачей отметился форвард Владислав Наместников. "Торонто" оказался сильнее "Коламбуса" (5:4).

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