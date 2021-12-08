Гол Куликова с передачи Капризова помог "Миннесоте" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Миннесота" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Юэль Эрикссон Эк (2-я минута), Маркус Фолиньо (8), Виктор Раск (46), российский защитник Дмитрий Куликов (55). У проигравших отличился Ессе Пульюярви (27).

Куликов забросил третью шайбу в текущем сезоне, также он отдал девять результативных передач. Ему ассистировал Кирилл Капризов, на счету которого 30 очков (9 голов + 21 передача) в нынешнем сезоне.

"Миннесота" одержала седьмую победу подряд и укрепила лидерство в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 37 очков в 25 матчах. "Эдмонтон" с 32 очками после 24 игр идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Миннесота" 10 декабря сыграет в гостях против "Сан-Хосе", "Эдмонтон" в тот же день встретится дома с "Бостоном".