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Олимпиада-2022 в Пекине

Атлетов не дисквалифицируют на Играх за ковид. Претендент на медаль получит ее автоматом

Олимпиада в китайской столице пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов в случае обнаружения коронавируса по ходу соревнований, если инфекция будет выявлена перед финалом, то спортсмен или команда получат серебряную медаль автоматически. Такое решение было принято исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК), о чем журналистам сообщил его официальный представитель Марк Адамс.

Аналогичные правила действовали во время Олимпиады в Токио, которая прошла минувшим летом.

"Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19", - отметил Адамс.

"Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нем выступить из-за ковида, то они получат серебряную медаль. В случае, если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали", - добавил Адамс.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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