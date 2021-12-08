Две передачи Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. "Сан-Хосе" со счетом 5:3 обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сан-Хосе, штат Калифорния.

В составе победителей отличились Томаш Гертл (9-я, 39-я, 60-я минуты), Эрик Карлсон (31), Логан Кутюр (35). У "Калгари" заброшенными шайбами отметились Диллон Дюбе (2), Джонни Годро (12), Адам Ружичка (25). Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отметился двумя результативными передачами. Его соотечественник защитник "Калгари" Никита Задоров результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона "Калгари" с 35 очками в 26 встречах занимает первую строчку, "Сан-Хосе" поднялся на четвертое место, набрав 29 очков в 26 матчах. Следующий матч "Сан-Хосе" проведет дома против "Миннесоты" 10 декабря, а "Калгари" в этот же день примет "Каролину".