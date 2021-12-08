Чернышенко рассчитывает на устранение отставания в строительстве объектов Универсиады

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свердловская область обладает всеми необходимыми ресурсами для оперативного устранения отставания в графике строительства объектов для Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

В заседании также приняли участие министр спорта Олег Матыцин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Универсиада-2023" Александр Чернов и другие члены оргкомитета.

"Подготовка Универсиады стоит на контроле президента и правительства, проведена рабочая поездка с участием помощника президента Игоря Левитина, по итогам которой отмечен ряд замечаний и отклонений в сроках. Все необходимые ресурсы у региона есть, и мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены. Команда серьезно продвинулась вперед по всем направлениям подготовки, это отмечают коллеги из Международной федерации университетского спорта (FISU) по итогам инспекционных визитов. К работе на Универсиаде в Екатеринбурге планируется привлечь 11 тысяч волонтеров, уверен, что они помогут организовать масштабный праздник студенческого спорта в России", - сказал Чернышенко.

Матыцин в своем докладе рассказал о ходе реализации мероприятий в рамках программы подготовки к Универсиаде. "Министерство спорта России совместно с правительством Свердловской области, заинтересованными органами исполнительной власти и исполнительной дирекцией Универсиады проводят регулярную работу по многим направлениям, и наша работа позитивно оценивается представителями FISU. Нами были подготовлены и утверждены ключевые программы и концепции, на основании которых готовится инфраструктура объектов и города. Особое внимание уделяется плану противоэпидемиологических мероприятий - важно, чтобы все иностранные спортсмены и болельщики могли беспрепятственно попасть на территорию Российской Федерации", - отметил министр спорта.

Куйвашев рассказал о ходе строительства и модернизации инфраструктуры города. "Правительством Свердловской области утверждена вся нормативно-правовая база, разработаны программы транспортного и медицинского обеспечения, реализуется вопрос размещения билетных центров, - отметил он. - Возводится деревня Универсиады, строятся девять новых спортивных объектов, модернизируется инфраструктура городских объектов, которые будут задействованы в проведении Универсиады. По итогам инспекционных визитов определен ряд замечаний и предложений - все они взяты в работу, усилен мониторинг строительных и финансовых вопросов, и я подтверждаю, что все объекты будут сданы вовремя".

Всемирная летняя Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.