Семшов: преимущество у "Зенита" будет в том случае, если "Челси" привезет второй состав

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" будут иметь преимущество в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси" только в том случае, если соперник привезет второй состав. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" Сергей Семшов.

В среду "Зенит" примет "Челси", встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. "Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. На первой строчке располагается английский "Челси" (12 очков), далее идет итальянский "Ювентус" (12), последнее место занимает шведский "Мальмё" (1).

"Наверное, матч с "Динамо" будет основополагающим при подготовке "Зенита" к игре с "Челси", - сказал Семшов. - Безусловно, и "Челси", и "Зенит" уже обеспечили себе евровесну в разных турнирах, к тому же, некоторым футболистам "Челси" будет дан отдых, потому что в чемпионате Англии идут потери очков, а они тоже хотят стать чемпионами. Игра, скажем так, пройдет без нервотрепки, давить результат не будет, но для копилки своих стран, особенно нашей, очки важны, плюс можно заработать какие-нибудь бонусы".

"Преимущество "Зенита" будет в том [случае], если "Челси" приедет не основным составом. В последнем туре команды, которым практически ничего не нужно, подходят к матчам иногда неожиданно, потому что мы не знаем, какой состав, какие изменения будут. Иногда тренер дает поиграть тем футболистам, у кого мало практики. Тут все зависит от состава, который привезет "Челси", - добавил собеседник агентства.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 17 матчах, "Динамо" с 35 очками располагается на второй позиции, их матч пройдет 12 декабря в Москве.

"У "Зенита" основная игра будет с "Динамо" в последнем туре перед зимней паузой, так как разница уже небольшая. Конечно, это две команды, которые показывают хороший футбол, - отметил Семшов. - Я думаю, что [Сергей] Семак (главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС) будет держать это в голове, хотя иногда тренеры говорят, что сконцентрированы на ближайшем матче, но мне кажется, что игру с "Динамо" будет держать в голове больше, чем с "Челси". Если у кого-то есть проблемы со здоровьем, то наверняка их поберегут".