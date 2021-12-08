{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Ему был 61 год
Игорь Гамула Mikhail Slain/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Игорь Гамула
© Mikhail Slain/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

ТАСС, 8 декабря. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении.

В качестве игрока он выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш", херсонские "Криталл" и "Таврию".

Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион". 

Теги
Российский футбол
Лига чемпионов
Семшов: преимущество у "Зенита" будет в том случае, если "Челси" привезет второй состав
В среду сине-бело-голубые примут английскую команду в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов
Читать полностью