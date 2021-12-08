Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

ТАСС, 8 декабря. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении.

В качестве игрока он выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш", херсонские "Криталл" и "Таврию".

Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".