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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин считает, что спорт нельзя использовать для сведения политических счетов

В понедельник США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортивные мероприятия нельзя использовать для сведения политических счетов. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Олег Матыцин.

6 декабря США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Этот шаг не касается спортсменов. Китай в ответ заявил, что и не приглашал американских политиков, назвал решение Вашингтона политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

"Уверен, что [дипломатический] бойкот США к реальному бойкоту не приведет, - сказал Матыцин. - Тем более, что реальный бойкот приведет к дисквалификации. В условиях ковида такие меры идут вразрез с консолидацией. Надо доверять всем организациям и не использовать спорт для сведения счетов".

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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