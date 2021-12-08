Нападающий "Рейнджерс" Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 декабря. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Рейнджерс" в гостях победили "Чикаго" (6:2), Панарин забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, преодолев рубеж в 500 очков в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету Панарина 30 очков (9 шайб + 21 результативная передача).

Первой звездой признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка в домашнем матче с "Коламбусом" (5:4).

Третьей звездой стал голкипер "Миннесоты" Кэм Тэлбот, отразивший 38 бросков по своим воротам в гостевой игре с "Эдмонтонм" (4:1).