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Кубок Первого канала

Матыцин: опыт тренеров поможет сборной России по хоккею в условиях дефицита времени

Министра спорта также сообщил, что с уважением относится к предложениям по назначению тренерского штаба команды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Опыт тренерского штаба сборной России по хоккею поможет команде подготовиться к крупным международным турнирам в условиях ограниченного времени. Такое мнение высказал журналистам министр спорта Олег Матыцин.

На предстоящий Кубок Первого канала в тренерский штаб сборной России вошли: главный тренер Алексей Жамнов, тренеры Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов, тренеры по физподготовке Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.

"Мы с полным пониманием и уважением относимся к предложению по назначению тренерского штаба команды. Главное, чтобы команда работала, не так много времени остается. Уверен, что тот опыт, который есть у тренеров, поможет нашей сборной", - сказал Матыцин.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Кубок Первого канала по хоккеюМатыцин, Олег Васильевич
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