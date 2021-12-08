Кафанов заявил, что для него стала шоком новость о смерти Гамулы

Гамула скончался в среду на 62-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

"Я буквально минуту назад узнал [о смерти Гамулы] от Миши Осинова (тренер "Ростова" - прим. ТАСС). Пока не знаю никаких подробностей. Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом , - сказал Кафанов. - В последнее время мы редко пересекались, и про свое здоровье он ничего не говорил".

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш", херсонский "Кристалл".

Он возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время специалист тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".