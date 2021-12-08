Двенадцать российских легкоатлетов включены в международный пул тестирования на 2022 год

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двенадцать российских легкоатлетов вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на первый квартал 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на два человека.

Сохранили свое представительство в международном пуле Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). Прыгуны с шестом Тимур Моргунов и Полина Кнороз, оказавшиеся в новом списке, ранее находились в пулах тестирования Российского антидопингового агентства.

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входили 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до десяти.

Российские легкоатлеты в настоящее время имеют право выступать на международных стартах только при наличии индивидуальных допусков от международной федерации и в статусе нейтральных спортсменов.