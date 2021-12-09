МХЛ, "пингвины" и криминал. Как менялся российский хоккей после распада СССР

Распад СССР заставил отечественные хоккейные клубы бороться за выживание в условиях рыночной экономики. В начале 90-х годов отечественная команда еще побеждала в международных турнирах на багаже советской школы, а клубы создали лигу, которая во многом предвосхитила КХЛ

Последний советский чемпионат сменил название по ходу сезона. Начинался он как чемпионат СССР, а после объявления о распаде страны 26 декабря турнир стал называться чемпионатом СНГ. Эти соревнования по сравнению с предыдущими проходили в новом формате — к двум этапам добавился раунд плей-офф. Как и в предыдущие два года, чемпионом стало московское "Динамо", а 32-кратный к тому моменту чемпион СССР ЦСКА дошел до финала. Как оказалось, это было последнее весомое достижение армейцев перед тем, как клуб фактически оказался на задворках отечественного чемпионата. Если в футболе еще до распада СССР из советского чемпионата с 1989 года вышли клубы Прибалтики и Грузии, то в хоккее таких стремлений не ощущалось. Связано это с тем, что команды из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Казахстана не имели такой силы и самодостаточности, как в футболе. В этих регионах хоккей был слабо развит и сохранялся во многом за счет рижского и минского "Динамо", киевского "Сокола". Более-менее хоккей был развит в Казахстане. Местные школы проводили качественную работу, и такие таланты, как Борис Александров из Казахстана и Хельмут Балдерис из Латвии, блистали в союзном первенстве. Немало воспитанников школ из тех советских республик потом составили костяк сборных своих стран, которые с 90-х годов успешно пробились в высший дивизион чемпионата мира и участвовали в Олимпиадах начиная с 1998 года. Чтобы сохранить качественный чемпионат после распада СССР, руководители многих клубов, выступавших в высшей лиге турнира, приняли решение об образовании Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ), о чем ТАСС рассказал возглавлявший тогда московское "Динамо" председатель президентского совета лиги Александр Стеблин.

Описание Хоккеисты "Динамо" (Москва) и "Лады" (Тольятти) в матче финала Межнациональной хоккейной лиги, 1993 год © Александр Яковлев/ТАСС

"В отличие от футбола, у нас были более тесные взаимоотношения с клубами. И когда произошел развал СССР и ряд клубов остался не у дел без финансирования и другой поддержки, я выступил с инициативой, руководители клубов собрались на динамовской базе в Новогорске, — вспомнил Стеблин. — Я тогда им сказал, что это все надолго и неизвестно, когда восстановится политическая и экономическая ситуация, рассчитывать нам не на кого. Поэтому нам нужно учредить новую лигу и всячески выживать". "Чтобы выжить, надо было продолжать оставаться вместе" В первом чемпионате новой лиги участвовало 24 команды. Создание МХЛ воспринималось как попытка сохранить в таком формате СССР, отметил в разговоре с ТАСС известный хоккейный журналист, член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Всеволод Кукушкин. "Было ясно, что сильного хоккея в бывших советских республиках не будет: там нет таких возможностей, условий, сильных соревнований. Хоккейная семья оказалась более сплоченной, чем футбольная. Хоть и не хочу ни на кого бросать тень, но хоккей — более искренний вид спорта, каким он и остался. Тем более что у хоккеистов не принято бить себя в грудь и восклицать, что они не будут говорить на русском. И все понимали, что для того, чтобы выжить, надо быть вместе", — отметил он. Как вспоминал Стеблин, из клубов бывших советских республик никого уговаривать вступать в МХЛ не пришлось. "Наоборот, чтобы включили команду из Казахстана, вмешивался даже Назарбаев (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — прим. ТАСС), который просил российские власти посодействовать в этом", — рассказал он. Больших успехов, впрочем, клубы из Латвии, Белоруссии, Украины и Казахстана в МХЛ не добивались, конкуренцию российским командам они составить не могли. Причины этого крылись в низком уровне хоккея в тех странах, непростом финансовом положении, массовом отъезде качественных игроков в Россию и за границу. Проблема оттока игроков тогда касалась и остальных клубов МХЛ.

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Кроме того, календарь игр чемпионата МХЛ не предусматривал паузы для клубов бывших советских республик, чьи хоккеисты должны были выступать за свои сборные в чемпионатах мира низших дивизионов. В то же время расписание матчей (помимо чемпионата, отдельно разыгрывался и Кубок лиги) составлялось с учетом матчей сборной России в международных турнирах, включая чемпионат мира. Все это усиливало противоречия между клубами. МХЛ в таком виде просуществовала до окончания сезона-1995/96, после чего российские клубы в одностороннем порядке перешли в созданную Российскую хоккейную лигу (РХЛ). В следующий раз проект объединения клубов из бывших советских республик в одно соревнование нашел свое отражение в созданной спустя 12 лет Континентальной хоккейной лиге. Переход на рыночные рельсы Помимо сохранения целостности чемпионата в условиях распада Советского Союза, создание МХЛ преследовало и цель более плавного перехода клубов на рыночные рельсы, чтобы в буквальном смысле слова выжить. Разумеется, ни один клуб на тот момент не был частным и находился на балансе какого-либо предприятия, армейских структур, спортивного общества, профсоюзной организации. С распадом СССР произошло резкое ослабление армии и других силовых ведомств и на первый план вышло умение руководителей найти средства на содержание клубов. Положительным примером в этом плане стала работа "Динамо" — в условиях повального отъезда игроков не только в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но и в низшие североамериканские лиги и европейские команды руководство бело-голубых сумело самостоятельно договориться о компенсации с теми клубами, куда уезжали их игроки, чтобы при этом не допустить существенного ослабления состава. Тогдашний руководитель "Динамо" вспомнил, как им удалось избежать повального бегства игроков, которое случилось в ЦСКА. "Была ситуация, когда главный тренер "Динамо" Владимир Владимирович Юрзинов пришел ко мне и сказал: Саша, давай подумаем, как удержать ребят. Понятно, что мы не запретим им уезжать в НХЛ, но как нам сделать так, чтобы они не убегали? Он предложил за каждого игрока, который уезжает, давать оставшимся по $1 тыс. У нас тогда уезжало за сезон от шести до восьми игроков. Официально такие деньги не проведешь, нужно было искать какие-то схемы — время было лихое. Поэтому так и договорились с игроками, и каждый уезжающий знал, что в России остаются ребята, которым они оказывают тем самым материальную поддержку. Мы каждый год меняли систему поощрений, премиальных, и нам удалось удержать ряд игроков", — рассказал Стеблин. За период работы Стеблина в "Динамо" самой большой суммой компенсации за переход игрока стали $560 тыс. — за отъезд чемпиона мира 1990 года защитника Михаила Татаринова. На серьезном уровне в НХЛ он заиграть не смог. "Русские пингвины" ЦСКА В отличие от "Динамо", ЦСКА не сумел выстроить механизм, помогающий договориться с хоккеистами, клуб практически ничего от их отъезда не получал. Более того, в связи с тем упадком, в котором оказалась армия, начала страдать и главная армейская хоккейная команда.

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Это подтвердил в разговоре с ТАСС и тогдашний генеральный менеджер ЦСКА Валерий Гущин. "Начинаешь с ребятами вспоминать, с [Андреем] Коваленко, [Вячеславом] Буцаевым. Они говорили: Валерий Иванович, зарплаты, которые мы получали в ЦСКА, хватало на водку до 10-го числа (зарплаты всегда выдавались первого числа). И мы вечерами занимались частным извозом, чтобы хоть что-то заработать, никаких иных вариантов не было", — рассказал он. Одновременно сложившаяся ситуация позволяла клубам быть самостоятельными в плане поиска заработка, новых спонсоров. ЦСКА, не имея, как магнитогорский "Металлург" и тольяттинская "Лада", мощных источников финансирования в виде металлургического комбината и автозавода, нашел, казалось бы, перспективный путь. В 1993 году армейцы обратились за помощью к нескольким клубам НХЛ. Откликнулся "Питтсбург", группа владельцев которого создала компанию Penguins Army International Limited, где объединились интересы "Питтсбурга" и ЦСКА. Половина акций принадлежала американскому клубу, половина — российскому. "Многие думают, что "Питтсбург" сделал на этом большие деньги, но такого не было. Клубы НХЛ тогда налаживали серьезные отношения с нашими клубами на предмет покупки наших игроков в НХЛ, и "Питтсбург" видел в этом важный момент, — рассказал ТАСС работавший тогда пресс-атташе ЦСКА известный телекомментатор Виктор Гусев. — Если кто-то появляется в системе ЦСКА, "Питтсбург" как партнер имел право выбрать этого игрока первым, ну и потом они как-то хотели закрепиться у нас, что помогло бы им получать хороших игроков. А вторая причина касалась удовлетворения любопытства и самолюбия, потому что [Говард] Болдуин (один из тогдашних владельцев "Питтсбурга" и исполнительный директор "Русских пингвинов" — прим. ТАСС), приходя на прием, где присутствовали все владельцы клубов НХЛ, мог рассказывать о своем клубе в России, и ему многие завидовали".

Описание Владислав Третьяк в форме ЦСКА, 1993 год © Валерий Зуфаров/ТАСС

Известный логотип с пингвином в форме с надписью ЦСКА, выскакивающим с клюшкой из красной звезды, придумала, как оказалось, жена Болдуина. В рамках проекта каждый матч превращался в шоу, что существенно повысило посещаемость игр. Так, на матче открытия сезона-1993/94 спустившаяся из-под купола девушка-акробат вручила шайбу арбитру, на других матчах на льду катались медведи, стриптизерши, на арену выезжал джип, который разыгрывался среди зрителей, раздавалось бесплатно пиво. "Мы вышли на все компании, которые были представлены в Москве: Proctor & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Сola. Мы приходили, сначала сделали ремонт на арене. Выяснилось, что на арене ЦСКА изначально планировались ложи. ЦСКА эти ложи никак не использовал, там был склад, мы его расчистили и стали использовать как ложи. В них мы устраивали переговоры во время матча, приглашали какие-то другие компании", — вспомнил Гусев. К сожалению, проект через три года был свернут. По версии американцев, это произошло из-за того, что им заинтересовались криминальные структуры, однако Гусев считает, что это не так. "Тогда пришли отечественные спонсоры и сказали Гущину и [Виктору] Тихонову (главный тренер ЦСКА — прим. ТАСС), что американцы их обманывают и получают огромные деньги. На самом деле это было невозможно: американцы больше тратили, чем зарабатывали. Об этом ходят легенды, будто пришли люди с пистолетами, но ничего этого не было, спонсоры просто уговорили Гущина и Тихонова. Потом, что касается привлечения хоккеистов в НХЛ, все это пошло таким мощным потоком, что уже не нужно было иметь какие-то связи в российском хоккее", — подчеркнул Гусев. Тем не менее преступность пыталась влиять и на результаты матчей даже в ходе финала плей-офф МХЛ в начале 90-х, о чем рассказал и Стеблин. "Был разгул криминала, и когда стало понятно, что на хоккее можно заработать, бандиты, особенно в регионах, пытались влиять на руководство клубов. С этим тоже боролись. Я уже неоднократно рассказывал, что в одном из финалов Кубка МХЛ с "Ладой" мы играли в Тольятти, и на нас был откровенный накат, когда ночью к нам приезжали представители криминальных группировок. Я попросил у директора ФСБ, которым тогда был [Сергей] Степашин, людей из отдела по борьбе с терроризмом, и на этом все закончилось. Тогда мы жили в здании пионерского лагеря — нам выделили на Волге целый корпус. Ночью приехали на двух машинах, требовали, чтобы к ним вышли наши капитан и вратарь. Наши специалисты патрулировали территорию, их арестовали, потом были разборки", — вспомнил он. "Коллективный разум против волюнтаристских решений" Официальным правопреемником Федерации хоккея СССР стала Федерация хоккея России (ФХР). Никаких сложностей при смене юридической формы организации, в отличие от футбола, где распад Советского Союза едва не повлек за собой неучастие национальной команды в чемпионате Европы 1992 года, не произошло. Первым президентом ФХР с ноября 1991 по май 1992 года являлся известный в прошлом журналист "Советского спорта" Владимир Леонов, руководивший до этого Федерацией хоккея РСФСР. Сменил его двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Владимир Петров, возглавлявший федерацию два года до того, как президентом ФХР был избран Валентин Сыч. "Характер у Владимира был авторитарным, у него был узкий круг его помощников, и с ним такого взаимопонимания не было. Он принимал волюнтаристские решения, шедшие вразрез с интересами клубов. Сыч больше склонялся к коллективному разуму, встречался с руководителями клубов и стоял на стороне интересов хоккея. У Петрова же был ряд советников, которые смотрели назад", — вспоминал Стеблин. Именно при Сыче, который возглавлял рабочую группу Олимпийского комитета России при подготовке сборных команд к Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, ФХР сумела выйти из состояния банкротства, погасив долги. Сыч был также сторонником проведения чемпионата с участием только российских клубов, что и вылилось в создание РХЛ. 22 апреля 1997 года, за несколько дней до старта чемпионата мира, машина с находившимся в ней Сычом была расстреляна киллером. Подозрения в убийстве тогда пали в том числе и на президента МХЛ и вице-президента ФХР Роберта Черенкова, который был арестован, но через три месяца выпущен, так как было сделано заключение, что показания против него оказались ложными. В январе 1998 года дело против Черенкова было закрыто, а через год суд присяжных признал заказчиком преступления бывшего хоккейного судью Александра Артемьева. На международной арене Стеблин возглавил ФХР в мае 1997 года и руководил федерацией до конца марта 2006 года, переизбиравшись в 2001 и 2005 годах. При нем сборная России хоть и не сумела выиграть чемпионат мира, но дважды стала призером Олимпийских игр (1998, 2002), а также серебряным (2002) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира. Именно при Стеблине в России прошли первые международные соревнования. В 1999 году Москва приняла "Финал четырех" Евролиги — главного на тот момент турнира среди европейских клубов. А спустя год Санкт-Петербург принял первый в истории хоккейной России чемпионат мира. "Дело в том, что проведение таких соревнований влечет за собой серьезные материальные затраты: аренда спортивных помещений, оплата гостиниц, транспорта, питания, и не так просто было тогда найти требуемое финансирование. И когда мы окрепли материально, то начали у себя проводить соревнования", — объяснил Стеблин.

Описание Финал чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге между командами Чехии и Словакии, 2000 год © Алексей Панов/ТАСС