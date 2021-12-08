ФХР не имеет разногласий с тренерским штабом сборной России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не имеет никаких разногласий с тренерским штабом сборной России. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В конце сентября глава ФХР сообщил, что главным тренером национальной команды станет Олег Знарок, с которым федерация собирается подписать контракт. Позднее на этот пост был утвержден Алексей Жамнов.

"Нет, мы работаем все вместе, в одной лодке, - ответил Третьяк на вопрос о разногласиях. - У нас главное - Олимпиада, чтобы состав был определен".

"Жамнов и был все время с нами, ничего нового нет. Главная задача ФХР - создать условия, чтобы у хоккеистов была одна задача - только хорошо играть", - добавил Третьяк.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.