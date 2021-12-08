Третьяк: спортсмены не должны страдать из-за политических амбиций

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортсмены должны принимать участие в Играх независимо от амбиций политиков. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк.

6 декабря США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Решение не распространяется на спортсменов - они могут поехать на соревнования. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

"Я читал, что это не касается спортсменов, это дипломатические взгляды, и спортсмены на Играх должны участвовать. Человек может всю жизнь идти к этой медали, прийти к пику формы, и при бойкотах, как это было в 1980 и 1984 годах, спортсмены страдают из-за политических амбиций. А как там политики решат на самом высоком уровне, это их дело", - сказал Третьяк.