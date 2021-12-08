{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: спортсмены не должны страдать из-за политических амбиций

В понедельник США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спортсмены должны принимать участие в Играх независимо от амбиций политиков. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк.

6 декабря США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, предполагающий отказ от поездок официальных лиц на Игры. Решение не распространяется на спортсменов - они могут поехать на соревнования. Китай в ответ назвал решение США политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещал принять контрмеры.

"Я читал, что это не касается спортсменов, это дипломатические взгляды, и спортсмены на Играх должны участвовать. Человек может всю жизнь идти к этой медали, прийти к пику формы, и при бойкотах, как это было в 1980 и 1984 годах, спортсмены страдают из-за политических амбиций. А как там политики решат на самом высоком уровне, это их дело", - сказал Третьяк.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Футбол в России
Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы
Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула умер в среду на 62-м году жизни
Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы
Читать полностью