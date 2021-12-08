Агент Роман Орещук заявил, что возможной причиной смерти Гамулы стал гипогликемический шок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Одной из возможных причин смерти бывшего главного тренера футбольного клуба "Ростов" Игоря Гамулы является гипогликемический шок. Об этом ТАСС сообщил бывший игрок новороссийского "Черноморца", агент Роман Орещук.

Гамула скончался в среду на 62-м году жизни.

"Одна из версий - гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100 процентов, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу. Точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она", - сказал Орещук.

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш", херсонский "Кристалл".

Он возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время специалист тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" (ныне - "Кристалл") и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".