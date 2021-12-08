Хоккеист Барберио перешел из "Лозанны" в "Ак Барс"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Канадский защитник Марк Барберио перешел из швейцарского хоккейного клуба "Лозанна" в казанский "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

"Марк - габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде. Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку. При этом у нас остается еще одна позиция легионера, комплектация команды не завершена", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

Барберио в 2008 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 152-м номером командой "Тампа-Бэй". В НХЛ он играл за "Тампу", "Монреаль" и "Колорадо", проведя всего 272 матча в регулярных чемпионатах лиги и набрав 56 очков (14 шайб + 42 результативные передачи). В текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Барберио принял участие в 14 играх, в которых отдал шесть голевых передач.