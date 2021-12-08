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Хоккей в России

Третьяк: для ФХР большая честь организовать выставку к юбилею хоккея в Госдуме

Мероприятие, посвященное 75-летию отечественного хоккея, прошло в среду
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Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рада проведению в Госдуме выставки, посвященной 75-летию отечественного хоккея. Об этом журналистам рассказал президент ФХР, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Владислав Третьяк.

Выставка включает в себя экспозицию формы, в которой выступала сборная СССР, экипировку российских хоккеистов на победных для них Олимпийских играх 2018 года, медали с международных турниров, различные кубки.

"Мы специально из комитета делали заявку, и председатель Госдумы дал добро, это знаковое событие, - сказал Третьяк. - Наша главная задача - обратить внимание, чтобы из бюджета больше денег выделялось на физкультуру и спорт. Комитет за это отвечает, и мы с правительством обсуждаем бюджет".

"Важно, чтобы такие выставки появлялись тут не только по хоккею. Но для нас большая честь, что она тут есть", - добавил глава ФХР.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичХоккей в России
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