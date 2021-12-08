Алексей Еременко: Гамула был очень честным и открытым человеком

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула был честным и искренним человеком, а также отличным футболистом и тренером. Такое мнение ТАСС высказал российский и финский тренер Алексей Еременко.

Гамула ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года.

"Мы были знакомы с Игорем Васильевичем со времен ростовского СКА, - сказал Еременко. - Конечно, для меня эта новость просто шок, мы с ним вместе учились в интернате. Очень тяжелая потеря, до сих пор не верится, мы в Ростове жили буквально в 150 метрах друг от друга, часто общались семьями".

"Все знают, каким он был - очень честным, открытым, всегда говорил то, что думал, никогда не унывал, всегда поднимал настроение. Если критиковал, то критиковал по-настоящему, не стесняясь в выражениях, но все было в точку. Всегда был с юмором", - вспоминает специалист.

Еременко добавил, что Гамула был очень умным футболистом. "Он был небольшого роста, но с хорошим касанием, виденьем поля, всегда принимал верные решения. Был очень интересный футболист", - сказал собеседник агентства.

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл". В качестве тренера Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".