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Хорватский футбольный союз продлил контракт с тренером национальной команды Даличем

Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2024 года
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Хорватский футбольный союз объявил о продлении соглашения с главным тренером национальной команды Златко Даличем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца 2024 года.

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года, на чемпионате мира - 2018 в России национальная команда под его руководством вышла в финал, где уступила французам (2:4). Сборная Хорватии вышла в финальную часть мирового первенства 2022 года, в отборочном турнире хорваты дважды встречались с командой России (0:0; 1:0).

Также Далич возглавлял хорватские клубы "Вартекс", "Риека" и "Славен Белупо", албанское "Динамо", "Аль-Фейсали" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

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