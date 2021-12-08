Смагин: Непомнящий обязан навязать борьбу Карлсену в оставшихся партиях

7 декабря Непомнящий белыми фигурами уступил Карлсену в девятой партии. Это поражение стало для россиянина вторым подряд и третьим в матче. После девяти партий счет в матче 6:3 в пользу Карлсена. 10-я партия пройдет 8 декабря, россиянин будет играть черными фигурами

"Ян просто обязан навязать борьбу, - сказал Смагин. - В первую очередь для того, чтобы почувствовать, что в будущем он сможет бороться за титул, потому что в этом матче уже все ясно. Никакие уже сверхусилия этот матч для Яна не спасут, но для того, чтобы сохранить уверенность и совсем не рассыпаться для будущего, ему крайне важно в последних партиях проявить все, что у него есть, и показать себя с самой лучшей стороны".

Также специалист объяснил поражение Непомнящего в девятой партии тем, что россиянин не справился с напряжением. "С моей точки зрения, главным фактором стало то, что это матч на первенство мира, который требует сверхнапряжения, Ян не понял и не почувствовал, что ему придется играть именно в таком сверхнапряжении. Его нервная система к этому оказалась не готова, поэтому такие чудовищные срывы. В обыкновенном турнире, где все значительно проще, он бы таких ошибок никогда не допустил".

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.