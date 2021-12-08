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Зимние олимпийские виды спорта

Российская пара керлингистов победила команду Германии в отборочном турнире к Олимпиаде

Анна Сидорова и Алексей Тимофеев обыграли Пиу-Лизу Шелль и Клаудиуса Харша со счетом 8:6
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев со счетом 8:6 победили представителей Германии Пиу-Лизу Шелль и Клаудиуса Харша в матче группового этапа отборочного турнира к Олимпийским играм среди смешанных пар.

Сборные России и Испании выступают в группе A вместе с командами Дании, Венгрии, Германии, Турции и Австралии. Возглавляют группу австралийцы, у которых пять побед в пяти встречах, за ними следуют датчане (три победы и два поражения), венгры (3-2), россияне (3-2), представители Германии (3-3), испанцы (1-4) и турки (0-5). По завершении группового этапа лидеры групп напрямую попадут в финальные матчи, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют квалификационные матчи за право выхода в финал. По итогам соревнований две команды получат путевки на Олимпиаду в Пекине.

В других матчах игрового дня сборная Венгрии уступила команде Австралии (6:7), а испанцы переиграли представителей Турции (8:7). Следующий матч сборная России проведет позднее в среду против команды Турции.

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Зимние олимпийские виды спорта
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