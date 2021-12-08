Генменеджер "Куньлунь Ред Стар" верил, что сборной Китая разрешат сыграть на Олимпиаде

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" верило в то, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустит сборную Китая к участию в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

Совет IIHF на своем заседании во вторник подтвердил решение конгресса организации 2018 года о допуске китайской команды на олимпийский турнир. Ранее в конце сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что сомневается в целесообразности участия сборной Китая на Играх из-за ее низкого уровня. "Куньлунь Ред Стар" является базовой командой сборной Китая.

"Решение IIHF, безусловно, обрадовало нас, хотя мы всегда верили в то, что оно будет положительным, и не прекращали работу, которую ведем уже шестой год. Приятно, что руководство Международной федерации хоккея оценило наши усилия", - сказал Феоктистов.

"Говоря "наши", я подразумеваю не только усилия клуба, который никогда не сумел бы ничего добиться без поддержки Китайской ассоциации хоккея, спортивной администрации КНР, правительства страны, Международного олимпийского комитета, а также масштабной помощи и поддержки со стороны наших российских партнеров - Континентальной хоккейной лиги и Федерации хоккея России, благодаря которым нам удалось сохранить клуб в нынешних непростых условиях. Именно поэтому мы всегда верили в конечный успех, ведь если бы все наши совместные усилия пропали даром, это вошло бы в противоречие с олимпийскими принципами", - добавил он.

Феоктистов рассказал о процессе подготовки сборной Китая к олимпийскому турниру, который пройдет с 9 по 20 февраля. "В ближайшее время Китайская ассоциация хоккея окончательно определит круг игроков, которые будут вызваны в сборную, и мы найдем им замену, чтобы до окончания предусмотренного регламентом КХЛ периода дозаявок сформировать полноценный состав для выступления в оставшейся части чемпионата", - отметил он.

Для оценки уровня подготовки сборной Китая представители IIHF посетили матчи "Куньлунь Ред Стар" в чемпионате КХЛ с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и омским "Авангардом" (1:4).