"Зенит" не смог выйти в плей-офф юношеской Лиги чемпионов

ТАСС, 8 декабря. Российский футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл вничью со счетом 1:1 с английским "Челси" в матче группового этапа юношеской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе "Зенита" отличился Евгений Ким (66-я минута). У гостей гол забил Алфи Джилкрист (50).

На групповом этапе юношеская Лига чемпионов идентична по составу участников турниру среди взрослых команд, "Зенит" выступает в группе H. Соперниками российского клуба также являются шведский "Мальмё" и итальянский "Ювентус". матч между этими командами состоится позднее в среду.

"Ювентус" возглавляет квартет, набрав 12 очков в пяти встречах, за ним следуют "Челси" (10 очков, 6 матчей), "Зенит" (7 очков, 6 матчей), таблицу замыкает "Мальмё" (0 очков, 5 матчей). Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф турнира.