Тренер "Легии" заявил, что матч Лиги Европы против "Спартака" очень важен для команды

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против московского футбольного клуба "Спартак" будет очень важным для польской "Легии". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды из Варшавы Марек Голембевский.

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского". Начало игры - 20:45 мск.

"Все мы знаем, в каком положении сейчас находится команда. Этот матч для нас будет очень важным с разных точек зрения. Завтра мы будем бороться. Мы хотим выиграть каждый матч, будь это чемпионат Польши или Лига Европы", - сказал Голембевский.

Также специалист прокомментировал кадровую ситуацию в команде и поделился планом на игру."У Филипа Младеновича проблемы с коленом. К игре возвращаются Маттиас Йохансон, Рафаэл Лопеш и Лирим Кастрати. Что касается плана, мы немного поменяем свою игру, сделаем акцент на атаке, только так мы сможем добиться хорошего результата", - отметил тренер польской команды.

После пяти туров "Легия" с шестью очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. "Спартак" располагается на второй строчке, на счету российской команды семь очков. Первое и третье места в этом квартете занимают английский "Лестер" (8 очков) и итальянский "Наполи" (7).

Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если красно-белые станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места они пройдут в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.