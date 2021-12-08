Ледовый дворец имени Кутергина открылся в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Открытие ледового дворца для хоккеистов и фигуристов состоялось в Сысерти в Свердловской области. Спортивному объекту присвоено имя участника первой Суперсерии клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и СССР уральца Виктора Кутергина, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Евгений Куйвашев.

Старт строительству был дан в декабре 2019 года Куйвашевым и генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным. Объект планировалось ввести в эксплуатацию в прошлом году, но из-за перезаключения муниципального контракта сроки выполнения проекта были сдвинуты.

"Теперь в Сысерти есть своя крытая ледовая арена. Заниматься здесь смогут все - и взрослые, и дети. В память о легендарном сысертчанине, знаменитом хоккеисте и тренере, чемпионе СССР Викторе Александровиче Кутергине новый центр будет носить его имя", - написал Куйвашев.

Он отметил, что местные власти планируют запустить специальный автобусный маршрут для спортсменов из дальних поселков.

Ранее ТАСС сообщал, что ледовый центр предназначен для тренировок по фигурному катанию и хоккею. Также там будут проводиться массовые катания на коньках для всех желающих и различные спортивные мероприятия. В здании ледового дворца предусмотрены спортивный зал с ледовым полем и трибунами на 250 зрителей, административные и бытовые помещения.