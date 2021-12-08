В министерстве спорта Ростовской области выразили соболезнования в связи со смертью Гамулы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула, работавший с основным и молодежным составами клуба, внес огромный вклад в развитие футбола в регионе, сообщили в среду в министерстве спорта Ростовской области.

Гамула ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года.

"Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер ФК "Ростов" Игорь Васильевич Гамула. С 2011 по 2020 год он работал тренером молодежного и основного составов ФК "Ростов". Игорь Васильевич внес огромный вклад в развитие донского футбола. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл".

В качестве тренера Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".