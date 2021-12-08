Орещук: футболисты "Спартака" на голову сильнее "Легии"

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского". Начало игры - 20:45 мск.

"Однозначно - "Спартак" должен обыгрывать "Легию". Она сейчас в очень плохом состоянии, команда разобранная, - сказал Орещук. - В команде очень большой дисбаланс - тех игроков, которых хотел главный тренер, не взяли. Купили тех, кого посчитали нужным, эти игроки не подходили под схемы тренера Чеслава Михневича (в октябре руководство "Легии" уволило специалиста, новым наставником команды стал Марек Голембевский - прим. ТАСС), ему приходилось чуть ли не нападающих ставить на край обороны, а защитников выдвигать вперед. Тех качеств, которые он хотел видеть в футболистах, он не видел в купленных клубом игроках".

В предстоящем матче за "Спартак" не смогут сыграть трое основных нападающих - Александр Соболев дисквалифицирован, а Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе травмированы. "Ничего страшного в этом нет. Есть Георгий Мелкадзе, который очень долго ждал своего шанса, есть Квинси Промес и Зелимхан Бакаев, который наконец должен начать играть в футбол и показывать то, что умеет, а не махать руками как вертолет. "Спартак" - классная команда, она на голову сильнее "Легии". Может быть, возникнут какие-то проблемы, но по классу, по уровню каждого футболиста и их исполнительского мастерства "Спартак" намного сильнее "Легии", - продолжил собеседник агентства.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав семь очков; первое место занимает английский "Лестер" (8 очков), третьим идет итальянский "Наполи" (6), четвертую позицию занимает "Легия" (6). Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году красно-белым необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если они станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места клуб пройдет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.

"Надеюсь, у "Спартака" получится обыграть "Легию" и выйти в следующий раунд еврокубков. Если он победит, а "Наполи" обыграет "Лестер", "Спартак" займет первое место в группе и сыграет не в 1/16 финала Лиги Европы, а сразу попадет в 1/8 финала. Представляете, какой удачей для клуба это может стать. Команда сможет спокойно подготовиться к весенней части сезона и, может быть, усилиться и побороться за что-то более серьезное в 2022 году", - добавил он.

Болельщики могут стать единственным козырем "Легии"

"Спартак" после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка (шесть побед, пять ничьих, шесть поражений). Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 14 очков. В СМИ появлялась информация о том, что зимой руководство клуба отправит в отставку главного тренера Руя Виторию. Его преемником называется итальянский специалист Паоло Ваноли.

"Тренеры приходят и уходят, - отметил Орещук, рассуждая о том, насколько возможный уход Витории может давить на команду. - Также на начальном этапе говорили и про Доменико Тедеско (немец тренировал "Спартак" с октября 2019 года по май 2021 года - прим. ТАСС). "Спартак" чуть ли не каждые полгода меняет тренеров. Не думаю, что смена тренера может стать для футболистов большой проблемой - у них контракты, они должны выполнять свою работу. Чем лучше они будут выполнять свою работу, тем меньше будет шансов на то, чтобы тренера уволили".

"Ответственность лежит не только на тренере, но и на игроках. Тренер может рассказать и показать, но играть-то все равно будут футболисты. 50% проблем заключается в самих футболистах. Значит, такие игроки, что у них чуть ли не каждые полгода меняется тренер", - продолжил он.

Также собеседник агентства поделился мнением о том, как игроки "Спартака" относятся к главному тренеру. "Есть простой момент - в игре с "Ахматом" на 88-й минуте после гола Промес побежал к Витории. Это говорит о том, что футболисты уважают тренера. В таких моментах понимаешь, футболисты за тренера и хотят, чтобы он остался, или им все равно", - добавил экс-футболист.

"Но, как я понимаю, клуб уже принял решение, и это будет одна из последних игр Витории. Хочется пожелать, чтобы ребята выложились не только за себя, но и за него, чтобы он ушел с хорошим настроением, чтобы о нем осталась хорошая память", - подчеркнул Орещук.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Легии", на матче ожидается около 29 тысяч зрителей. "Стадион Войска Польского", на котором пройдет игра, вмещает 30 805 человек. "Наверное, это будет единственным козырем "Легии", болельщик - 12-й игрок, но у "Спартака" тоже хорошие болельщики. Я не вижу в этом проблемы, "Спартак" обязан обыгрывать "Легию", - резюмировал Орещук.