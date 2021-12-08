Трофей Лиги чемпионов установят на стрелке Васильевского острова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Трофей Лиги чемпионов будет установлен на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге на время праздничных мероприятий при проведении финала турнира. Об этом журналистам сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

"Будет масса мероприятий в городе, которыми будет охвачен весь центр. Концепция предполагает установку большого трофея, рассчитываем на стрелку Васильевского острова. Также мы проведем фестиваль чемпионов, это не место для просмотров, а мероприятие некоего плана, в котором будут установлены павильоны спонсоров, пройдут матч легенд и концерт, который организуется перед финалом. Будет большой праздник, который охватит весь город", - сказал Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год.