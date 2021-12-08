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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по фристайлу в дисциплине "хаф-пайп" пропустит этап Кубка мира в США

Россияне не смогут выступить на турнире из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным ВОЗ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине "хаф-пайп", пропустят этап Кубка мира в США из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

"На протяжении последних шести месяцев ФФР вела активную работу по получению виз США и Канады. С большим трудом визы удалось получить, но вместе с тем сохранились ограничения властей США и Канады, согласно которым въезд на территорию осуществляется при наличии сертификатов о вакцинации препаратами, признанными ВОЗ. До сегодняшнего дня совместными усилиями Международного олимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Международной лыжной федерации и ФФР не удалось добиться исключения, и организаторы Кубка мира не пошли нам навстречу. В связи с этим национальная команда по "хаф-пайпу" была вынуждена сдать билеты и вернуться в регионы на домашнюю подготовку", - сказал президент ФФР Алексей Курашов.

Этап Кубка мира в США пройдет с 8 по 10 декабря.

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