Бывший спортивный директор "Легии" назвал "Спартак" фаворитом в матче Лиги Европы

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" находится в хорошей форме и является фаворитом предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с польской "Легией". Такое мнение ТАСС высказал бывший спортивный директор клуба из Варшавы Михал Жевлаков.
Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского. Начало игры - 20:45 мск.
"В первом матче против "Легии" "Спартак" был лучше, но наша команда добилась очень хорошего результата (польский клуб победил со счетом 1:0 - прим.ТАСС). Домашний матч против "Лестера" (1:0) подарил команде и болельщикам большие надежды на то, что в группе можно чего-то добиться, но потом все пошло не так. Завтрашний матч для "Легии" будет решающим. Команда либо продолжит играть в еврокубках, либо попрощается с ними. Исходя из ситуации в команде и ее формы, для меня явным фаворитом является "Спартак", - сказал Жевлаков.
"Ваша команда может думать о том, чтобы выйти из группы и далеко пройти в Лиге Европы. Думаю, "Спартак" может занять первое место в группе", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" без сомнения сильнее "Легии"
По мнению бывшего спортивного директора "Легии", сильной стороной польской команды на данный момент являются ее болельщики. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе варшавского клуба, на матче в четверг ожидается около 29 тысяч болельщиков. "Фанаты с командой, несмотря на то, хорошо все или плохо. Они являются дополнительным игроком "Легии" на домашних матчах", - заявил он.
"Исходя из того, как команда играет в последнее время, очень сложно найти что-то позитивное. За последнее время "Легия" выиграла всего два матча (в восьми последних играх команда потерпела шесть поражений - прим. ТАСС). "Спартак" по тому, что я видел в Лиге Европы, без сомнения сильнее "Легии". Если он сыграет на своем уровне, то будет фаворитом в предстоящей игре", - сказал Жевлаков.
Специалист отметил, что на игре российской команды не должно сказаться отсутствие трех основных нападающих. Александр Соболев пропустит игру в Варшаве из-за дисквалификации, а Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе - из-за травм. "Даже играя без таких важных игроков, "Спартак" остается командой, у которой есть жажда побед. Порой бывает, что ты не можешь рассчитывать на одного или нескольких игроков, но команда остается командой. Их отсутствие не означает того, что команда не сможет набрать очков", - отметил бывший спортивный директор "Легии".
После пяти туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. На первой строчке располагается английский "Лестер" (8 очков). Третье и четвертое места в квартете занимают итальянский "Наполи" (7) и "Легия" (6).
Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в группе. Если красно-белые станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места команда пройдет в 1/16 финала турнира. Третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков главным критерием являются результаты очных встреч.