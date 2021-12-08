Бывший спортивный директор "Легии" назвал "Спартак" фаворитом в матче Лиги Европы

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского. Начало игры - 20:45 мск.

"В первом матче против "Легии" "Спартак" был лучше, но наша команда добилась очень хорошего результата (польский клуб победил со счетом 1:0 - прим.ТАСС). Домашний матч против "Лестера" (1:0) подарил команде и болельщикам большие надежды на то, что в группе можно чего-то добиться, но потом все пошло не так. Завтрашний матч для "Легии" будет решающим. Команда либо продолжит играть в еврокубках, либо попрощается с ними. Исходя из ситуации в команде и ее формы, для меня явным фаворитом является "Спартак", - сказал Жевлаков.

"Ваша команда может думать о том, чтобы выйти из группы и далеко пройти в Лиге Европы. Думаю, "Спартак" может занять первое место в группе", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" без сомнения сильнее "Легии"

По мнению бывшего спортивного директора "Легии", сильной стороной польской команды на данный момент являются ее болельщики. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе варшавского клуба, на матче в четверг ожидается около 29 тысяч болельщиков. "Фанаты с командой, несмотря на то, хорошо все или плохо. Они являются дополнительным игроком "Легии" на домашних матчах", - заявил он.

"Исходя из того, как команда играет в последнее время, очень сложно найти что-то позитивное. За последнее время "Легия" выиграла всего два матча (в восьми последних играх команда потерпела шесть поражений - прим. ТАСС). "Спартак" по тому, что я видел в Лиге Европы, без сомнения сильнее "Легии". Если он сыграет на своем уровне, то будет фаворитом в предстоящей игре", - сказал Жевлаков.