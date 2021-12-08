Призер Олимпийских игр по плаванию Гроувс заявила о домогательствах со стороны тренеров

ТАСС, 8 декабря. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Мейделин Гроувс обвинила двух австралийских тренеров в недостойном поведении и сексуальных домогательствах. Об этом она сообщила телеканалу ABC.

В 2014 году проводилось расследование в отношении бывшего главного тренера Института спорта Западной Австралии Майкла Пэлфри из-за жалоб на ненадлежащее поведение по отношению к юным пловцам.

"Пэлфри иногда оставлял синяки на моем теле. Вообще, в моем детстве распускание рук было очень распространенной практикой. Это часто случалось с тренерами - когда они были очень взволнованы, они просто хватали нас за плечи, шею, руки, шлепали нас. Это нарушение границ и выход за рамки нормального поведения", - сказала Гроувс.

Также она рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины, имя которого она не стала называть, поскольку он еще работает в плавании. "Когда я была несовершеннолетней, несколько раз ко мне приставал взрослый мужчина, - призналась спортсменка. - Мне тогда было 13 лет, и это продолжалось до 18 лет. Я не обращалась в полицию, поскольку это все долго, эмоционально тяжело и не всегда заканчивается так, как хотелось бы. Я знала про несколько таких случаев в плавании, когда обращались в полицию по поводу сексуальных домогательств, и все заканчивалось весьма печально. Не думаю, что в моем случае все было бы по-другому".

Гроувс 26 лет, в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр и бронзовая награда чемпионата мира.