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Матч за мировую шахматную корону

Непомнящий заявил, что постарается переломить ход матча за звание чемпиона мира

После 10 партий россиянин уступает норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:6,5
Ян Непомнящий EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий постарается переломить ход матча за звание чемпиона мира по шахматам в оставшихся партиях. Об этом он рассказал журналистам.

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В среду Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в 10-й партии матча за мировую шахматную корону. После 10 партий российский гроссмейстер уступает со счетом 3,5:6,5. 11-я партия пройдет 10 декабря.

"Впереди у меня еще две партии белыми фигурами, поэтому шансы у меня еще есть, буду стараться переломить ход [матча], - сказал Непомнящий. - Сегодня же, играя черными, просто хотел сыграть хорошо, не допустить грубых ошибок".

Отвечая на вопрос, продолжает ли он верить в итоговую победу в матче, Непомнящий сказал: "Это абсурдный вопрос".

Карлсен в свою очередь признался, что доволен ничьей в 10-й партии. "Это хороший результат. Учитывая, что я веду в счете, это очевидно", - отметил норвежец.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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Карлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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