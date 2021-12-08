Центр тестирования ГТО в Тольятти удостоен Национальной спортивной премии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" городского округа Тольятти стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Для меня большая часть вручать данную награду на столь важной церемонии. В данной номинации победителем объявляется центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса ГТО городского округа Тольятти", - сказал олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

"Спасибо за то, что мы возобновили этот комплекс, - сказал на церемонии руководитель управления спорта администрации городского округа Тольятти Александр Герунов. - Это модный комплекс, его стремятся выполнять и дети, и взрослые, стремясь к высоким результатам".

Тольяттинский центр был создан в 2015 году, за это время протестировано более 17 тыс. человек, более 5 тыс. получили знаки отличия. Максимальную эффективность по пропаганде и популяризации комплекса показала работа со спортивными школами и крупнейшими предприятиями города.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.