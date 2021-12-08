В Екатеринбурге умер рекордсмен мира по пулевой стрельбе Николай Лапин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший стрелок, подполковник МВД в отставке Николай Лапин, в 1987 году установивший мировой рекорд по пулевой стрельбе в упражнении "бегущий кабан", умер в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Ушел из жизни легендарный свердловский динамовец Николай Лапин. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Лапин являлся обладателем уникального мирового достижения по пулевой стрельбе в упражнении "бегущий кабан", установленного 25 июля 1987 года в финском Лахти. В то время данное упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит до сих пор. Искренние соболезнования родным и близким Николая Григорьевича и коллективу "Динамо", - сообщил Горелых.

Достижение Лапина занесено в Книгу рекордов Гиннесса "500 новых советских рекордов". После увольнения Лапин занялся тренерской и преподавательской деятельностью, увлекся игрой в дартс. Подготовил первых в Свердловской области мастеров спорта России в данной дисциплине. Стрелки под его началом неоднократно становились чемпионами и призерами всесоюзных и всероссийских соревнований, мастерами спорта международного класса, обладателями Кубков СССР и России по пулевой стрельбе.

При содействии Лапина подготовлен тренер высшей категории и ведущий тренер отделения пулевой стрельбы СДЮСШОР №1 Екатеринбурга Светлана Хорошавина. Также Лапин являлся полным кавалером медалей МВД России "За отличие в службе", был награжден почетной грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорту России в 2008 году за большой вклад в развитие спорта, а в 2017 году ему присвоено звание "Почетный динамовец". Лапин был автором трех рекордов мира и одного мирового достижения в стрельбе из малокалиберной винтовки (596 очков из 600), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, четырехкратным чемпионом СССР (1985, 1987), обладателем Кубка СССР 1986 года.