Путин: власти России продолжат поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит создавать комфортные условия для подготовки отечественных спортсменов, а также отстаивать их права и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии, которая проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По мнению Путина, мероприятие дает возможность выразить признание тем, кто вкладывает энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни.

"Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы", - говорится в обращении главы государства, зачитанном в среду участникам вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях и 18 категориях. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.