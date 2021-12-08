Бах: МОК волнует вопрос участия в Олимпиаде спортсменов, а не политиков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен участием в Олимпиаде в Пекине спортсменов, а не политиков. Об этом в среду журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Хроника объявленного бойкота. Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Ранее политики Великобритании, Канады, США и других стран заявили о том, что не поедут в Пекин на зимние Олимпийские игры.

"МОК всегда обеспокоен вопросом участия спортсменов в Олимпийских играх, поэтому мы приветствуем поддержку, которая оказана олимпийским командам их властями. Это дает спортсменам уверенность. И это полностью соответствует олимпийскому перемирию, по которому был достигнут консенсус в рамках ООН", - сказал Бах.

"Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета", - подчеркнул глава МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.