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Олимпиада-2022 в Пекине

Бах: Олимпийским играм придет конец, если в них вмешается политика

Ранее Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае, как это ранее сделали США, Австралия и Великобритания
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Олимпийским играм наступит конец, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от политического нейтралитета. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

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В среду стало известно, что Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае, как это ранее сделали США, Австралия и Великобритания в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в КНР.

"Отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону, - прокомментировал Бах последние события. - В противном случае МОК не сможет исполнять свою миссию - объединять мир, мы не сможем объединить все 206 Национальных олимпийских комитетов для участия в Играх. Это привело бы к политизации Олимпийских игр".

"Я бы даже предположил, что это стало бы концом Олимпийских игр, как это произошло с древними Олимпийскими играми, которые спустя тысячу лет подверглись вмешательству со стороны римского императора. Это стало концом Игр. Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, и с тех пор ничего не изменилось", - добавил он.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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