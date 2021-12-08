Семак объяснил замену защитника "Зенита" Ракицкого в матче с "Челси"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий был заменен в матче с английским "Челси" из-за проблем со здоровьем. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В среду "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Ракицкий был заменен на 65-й минуте, вместо него вышел Данил Круговой.

"Замена Ракицкого - по состоянию здоровья, хотели в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что начнет второй тайм, а там посмотрит, как будет чувствовать себя, - сказал Семак. - Что касается игры Сердара Азмуна в матче с "Динамо", то посмотрим, насколько серьезное повреждение, сможет он помочь нам в последнем матче или нет - это мы узнаем уже завтра-послезавтра. У Вендела такой же вопрос, у него проблема с мышцами, серьезно или нет, также узнаем скоро".

"Алексею Сутормину уделяется мало игрового времени в последних матчах? Это связано с тем, что Леше удобней играть при тройке центральных защитников. Он не защитник номинальный, игрок более атакующего плана. Мы эту игру и предыдущую проводили в четыре защитника, это более привычная позиция для Вячеслава Караваева. На сегодняшний день он выглядит лучше, на мой взгляд, чем Леша Сутормин", - добавил Семак.

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.