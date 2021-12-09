Петржела: лигочемпионский опыт должен помочь "Зениту" в Лиге Европы

"Зенит" завершил выступление в Лиге чемпионов, в последнем матче группового этапа команда сыграла вничью с "Челси" (3:3) и выступит в 1/16 финала Лиги Европы.

"С одной стороны, у "Челси" не принимал участие ряд игроков основы, учитывая [досрочный] выход команды в плей-офф Лиги чемпионов. С другой стороны, три гола этой команде - это очень хороший результат. Думаю, опыт игры в Лиге чемпионов поможет "Зениту" - это очень хороший опыт игры с такими командами, и надеюсь, что команда выступит в Лиге Европы лучше, чем в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что "Зенит" будет фаворитом в Лиге Европы, так как там тоже будут хорошие команды", - сказал Петржела.

Соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы станет известен после жеребьевки 13 декабря. Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля.