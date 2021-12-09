"Локомотив" сыграет с "Марселем" в матче за выход в плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 9 декабря. Российский футбольный клуб "Локомотив" 9 декабря сыграет в гостях против французского "Марселя" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды уже не претендуют на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка, но в случае победы могут пройти в Лигу конференций.

Встреча пройдет на марсельском стадионе "Велодром" и начнется в 23:00 мск. Матч обслужит судейская бригада из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В первом туре "Локомотив" дома сыграл вничью с "Марселем" со счетом 1:1, игра прошла в Москве.

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что команда хочет победить "Марсель" и продолжить борьбу в еврокубках. "Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций, безусловно, хотим, чтобы это были мы, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата".

Нападающий железнодорожников Франсуа Камано отметил, что команде нужно сохранять хладнокровие, чтобы добиться положительного результата в игре с "Марселем". "Мы готовились всю неделю, у нас было достаточно много матчей в последнее время, завтра нас ждет серьезная игра, нам нужен положительный результат, - сказал он журналистам. - Я играл здесь несколько раз в составе "Бастии" и "Бордо", хорошо знаю местную публику, прекрасно понимаю, чего нам ждать в плане болельщиков. Поэтому завтра нужно сохранять хладнокровие и идти к результату".

За "Локомотив" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Антон Миранчук. Также встречу из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Дмитрий Баринов. "Марсель" подходит к игре без потерь.

"Матч будет напряженным"

Чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Хохлов заявил, что состояние команды вызывает тревогу перед матчем с "Марселем". "Локомотив" вообще сейчас тяжелые времена переживает, поэтому тревожно, честно говоря, за игру с "Марселем", - сказал Хохлов ТАСС. - Любая потеря может сказаться, а скажется или нет, посмотрим. До начала игры шансы есть всегда, поэтому игрокам "Локомотива" надо настроиться на этот матч".