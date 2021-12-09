"Локомотив" сыграет с "Марселем" в матче за выход в плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 9 декабря. Российский футбольный клуб "Локомотив" 9 декабря сыграет в гостях против французского "Марселя" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды уже не претендуют на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка, но в случае победы могут пройти в Лигу конференций.
Встреча пройдет на марсельском стадионе "Велодром" и начнется в 23:00 мск. Матч обслужит судейская бригада из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В первом туре "Локомотив" дома сыграл вничью с "Марселем" со счетом 1:1, игра прошла в Москве.
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что команда хочет победить "Марсель" и продолжить борьбу в еврокубках. "Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций, безусловно, хотим, чтобы это были мы, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата".
Нападающий железнодорожников Франсуа Камано отметил, что команде нужно сохранять хладнокровие, чтобы добиться положительного результата в игре с "Марселем". "Мы готовились всю неделю, у нас было достаточно много матчей в последнее время, завтра нас ждет серьезная игра, нам нужен положительный результат, - сказал он журналистам. - Я играл здесь несколько раз в составе "Бастии" и "Бордо", хорошо знаю местную публику, прекрасно понимаю, чего нам ждать в плане болельщиков. Поэтому завтра нужно сохранять хладнокровие и идти к результату".
За "Локомотив" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Антон Миранчук. Также встречу из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Дмитрий Баринов. "Марсель" подходит к игре без потерь.
"Матч будет напряженным"
Чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Хохлов заявил, что состояние команды вызывает тревогу перед матчем с "Марселем". "Локомотив" вообще сейчас тяжелые времена переживает, поэтому тревожно, честно говоря, за игру с "Марселем", - сказал Хохлов ТАСС. - Любая потеря может сказаться, а скажется или нет, посмотрим. До начала игры шансы есть всегда, поэтому игрокам "Локомотива" надо настроиться на этот матч".
Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин считает, что команда будет прессинговать "Марсель" на чужой половине поля. "Шанс есть у обоих клубов, здесь все будет зависеть от настроя, желания и реализованных моментов, - сказал Булыкин ТАСС. - У "Локомотива" и "Марселя" дела не ладятся в Лиге Европы, поэтому в этой игре соперники имеют шанс проявить себя. Москвичи играют в гостях, если они не будут отступать от своей стратегии, то будут прессинговать на чужой половине поля, что диктует современный футбол. Матч будет напряженным до самого финального свистка".
"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Галатасарай
|5
|3
|2
|0
|7-3
|11
|2
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-3
|8
|3
|Марсель
|5
|0
|4
|1
|5-7
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2