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Лига Европы

"Локомотив" сыграет с "Марселем" в матче за выход в плей-офф Лиги конференций

Встреча пройдет на стадионе "Велодром" в Марселе и начнется в 23:00 мск

ТАСС, 9 декабря. Российский футбольный клуб "Локомотив" 9 декабря сыграет в гостях против французского "Марселя" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды уже не претендуют на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка, но в случае победы могут пройти в Лигу конференций.

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Встреча пройдет на марсельском стадионе "Велодром" и начнется в 23:00 мск. Матч обслужит судейская бригада из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В первом туре "Локомотив" дома сыграл вничью с "Марселем" со счетом 1:1, игра прошла в Москве.

Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что команда хочет победить "Марсель" и продолжить борьбу в еврокубках. "Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций, безусловно, хотим, чтобы это были мы, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата".

Нападающий железнодорожников Франсуа Камано отметил, что команде нужно сохранять хладнокровие, чтобы добиться положительного результата в игре с "Марселем". "Мы готовились всю неделю, у нас было достаточно много матчей в последнее время, завтра нас ждет серьезная игра, нам нужен положительный результат, - сказал он журналистам. - Я играл здесь несколько раз в составе "Бастии" и "Бордо", хорошо знаю местную публику, прекрасно понимаю, чего нам ждать в плане болельщиков. Поэтому завтра нужно сохранять хладнокровие и идти к результату".

За "Локомотив" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Антон Миранчук. Также встречу из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Дмитрий Баринов. "Марсель" подходит к игре без потерь.

"Матч будет напряженным"

Чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Хохлов заявил, что состояние команды вызывает тревогу перед матчем с "Марселем". "Локомотив" вообще сейчас тяжелые времена переживает, поэтому тревожно, честно говоря, за игру с "Марселем", - сказал Хохлов ТАСС. - Любая потеря может сказаться, а скажется или нет, посмотрим. До начала игры шансы есть всегда, поэтому игрокам "Локомотива" надо настроиться на этот матч".

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Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин считает, что команда будет прессинговать "Марсель" на чужой половине поля. "Шанс есть у обоих клубов, здесь все будет зависеть от настроя, желания и реализованных моментов, - сказал Булыкин ТАСС. - У "Локомотива" и "Марселя" дела не ладятся в Лиге Европы, поэтому в этой игре соперники имеют шанс проявить себя. Москвичи играют в гостях, если они не будут отступать от своей стратегии, то будут прессинговать на чужой половине поля, что диктует современный футбол. Матч будет напряженным до самого финального свистка".

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе E вместе с турецким "Галатасараем" и итальянским "Лацио". Возглавляет квартет "Галатасарай", который набрал 11 очков в пяти матчах, за ним следуют "Лацио" (8), "Марсель" (4) и "Локомотив" (2).

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай53207-311
2Лацио52217-38
3Марсель50415-74
4Локомотив50232-82

 

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