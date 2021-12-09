Футболист "Челси" Аспиликуэта признал, что клуб находится в кризисе

В среду "Челси" в гостях сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. 4 декабря лондонский клуб проиграл "Вест Хэму" (2:3) и потерял лидерство в таблице чемпионата Англии.

"Вы правильно сказали, не нужно несколько поражений, чтобы понять, что у нас спад, - сказал Аспиликуэта. - Это очевидно, что такой клуб, как "Челси", хочет побеждать всегда. В прошлом году мы были на первом месте в чемпионате Англии и в группе Лиги чемпионов, но каждый раз ситуация выходит разная, все по-другому, игроки разные. Нужно индивидуально и командно улучшать игру. Допускаем слишком много ошибок, нужно восстановить высокое напряжение в матчах, не давать шансов. В субботу, будем надеяться, добьемся победы".

"Челси" занял второе место в таблице группы Н, набрав 13 очков в шести матчах. "Зенит" расположился на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.