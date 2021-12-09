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НХЛ

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3, в составе команды из Нью-Йорка голевым пасом отметился Артемий Панарин
Валерий Ничушкин AP Photo/Kelvin Kuo
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/Kelvin Kuo

ТАСС, 9 декабря. "Колорадо" со счетом 7:3 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Микко Рантанен (5-я и 54-я минуты), Натан Маккиннон (25), Назем Кадри (27), Алекс Ньюхук (31), Логан О'Коннор (38, 38). У "Рейнджерс" шайбы забросили Джейкоб Труба (7), Нильс Лундквист (19), для которого этот гол стал дебютным в НХЛ, Филип Хитил (52).

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей, которая стала для него шестой в текущем сезоне. Также на счету форварда семь голов в 14 матчах. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин также сделал результативный пас и набрал 27-е очко (семь голов + 20 передач) в 24 играх.

"Колорадо" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 30 очков в 23 матчах. "Рейнджерс" идут вторыми в Столичном дивизионе с 37 очками за 25 игр, команда из Нью-Йорка прервала семиматчевую победную серию. Следующую встречу "Колорадо" проведет 11 декабря дома против "Детройта", "Рейнджерс" в тот же день приедут в гости к "Баффало".

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