Малафеев: футболисты "Зенита" показали смелую игру в матче с "Челси"

В среду "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3.

"Учитывая, что результат сильно не влиял на расклады, я ожидал, что будет такой достаточно открытый матч, точно команды должны были забить при такой игре, - сказал Малафеев. - Действительно, "Зенит" играл смело, это хорошо, что есть такие матчи, где можно протестировать и посмотреть, кто на что способен, тем более с одной из лучших команд Европы. Действительно, местами и в целом "Зенит" показал неплохой футбол, и ничья, в принципе, - хороший результат, очень интересный матч".

"Зенит" - одна из сильнейших команд, я имею в виду, что соперники уважительно относятся к команде. Думаю, что в Лиге Европы можно ожидать неплохих результатов. Опять же, все будет зависеть от жребия, от формы, в которой будет находиться команда. Поэтому я думаю, что у "Зенита" при хорошем раскладе может получиться неплохо выступить в Лиге Европы", - добавил Малафеев.

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Команда из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальмё" (1) со счетом 1:0.