Бывший тренер "Динамо" Силкин пожелал футболисту Захаряну выиграть "Золотой мяч"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян должен ставить перед собой большие цели и в перспективе претендовать на награду лучшему игроку мира по версии журнала France Football "Золотой мяч". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

18-летний Захарян в четверг стал лауреатом премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты. Полузащитник "Динамо" набрал 445 баллов, второе место занял нападающий "Уфы" и молодежной сборной России Гамид Агаларов (312 баллов), тройку лучших замкнул форвард "Динамо" Константин Тюкавин (238).

"Захарян победил заслуженно - он отметился в первой сборной, поэтому у него было преимущество перед остальными номинантами, - сказал Силкин. - Результативность Агаларова - в "Уфе" (13 голов в 17 матчах сезона-2021/22 в РПЛ - прим. ТАСС), а Арсен заиграл в национальной команде. Я до объявления результатов говорил, что он заслуживает первое место. Главное, чтобы у него голова не закружилась".

"Важно, чтобы он воспринимал это нормально. Есть очень много спортсменов, которые теряются, звездная болезнь начинает кружить голову, и потом они не могут собраться. Самое главное, чтобы Захарян продолжал делать то, что он неплохо делает. Для того, чтобы расти, нужно проявлять себя и в клубе, и в сборной", - добавил собеседник агентства.

Бывший тренер "Динамо" не согласился с мнением о том, что в последние месяцы Захарян стал играть менее ярко, чем в первой части года. "Раньше его не знали, а теперь рассматривают как боевую единицу. Поэтому соперники обращают на него пристальное внимание, у него стало меньше свободы на поле, и он стал менее заметен. Все равно эпизодами он делает очень оригинальные вещи", - продолжил он.

Захарян должен стремиться попасть в один из лучших клубов Европы

Бывший главный тренер "Динамо" считает, что время должно сыграть на руку Захаряну. "Во-первых, ему надо трудиться, а во-вторых, со временем он станет хладнокровнее. Думаю, у него задача не играть в чемпионате России, а попасть в один из лучших клубов Европы. Это будет правильное направление", - отметил тренер.

"Какой потолок Захаряна? Не знаю. Он индивидуально сильный футболист, если он свои качества будет развивать, понятно, что на него будет спрос. Взять, к примеру, Андрея Шевченко - молодого украинского парня, который подавал надежды и вырос в отличного футболиста, признавался лучшим футболистом мира. В перспективе желаю Арсену получить "Золотой мяч", - резюмировал Силкин.

Захарян в 2021 году провел 27 матчей в РПЛ, забив три гола и отдав 12 результативных передач. Также в уходящем году полузащитник дебютировал за сборную России. В его активе четыре матча в отборочном турнире чемпионата мира - 2022, в которых он отметился одной результативной передачей.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" был учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.