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Зимние олимпийские виды спорта

Финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Тюмени со зрителями

Соревнования пройдут с 18 по 20 марта

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Финал Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Тюмени в марте 2022 года со зрителями, которые будут допущены на мероприятие при наличии QR-кода. Об этом в четверг журналистам сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Имена лучших спортсменов Кубка мира по лыжным гонкам зимнего сезона-2021/2022 назовут в Тюмени. Финал соревнований пройдет на трассах спорткомплекса "Жемчужина Сибири" 18-20 марта с участием болельщиков", - говорится в сообщении.

В инфоцентре правительства региона добавили, что проход на трибуны возможен лишь при наличии QR-кода либо документа, который подтверждает наличие противопоказаний и отрицательного результата лабораторного исследования.

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