Поправки в законопроект о возвращении пива на стадионы будут внесены до 16 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Поправки в законопроект, направленный на отмену запрета продажи слабоалкогольных напитков на спортивных объектах, будут внесены до 16 декабря. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова.

"До 16 декабря собираются поправки по законопроекту о возвращении пива, только потом он будет рассмотрен. Скорее всего, он будет рассмотрен после обсуждения закона о Fan-ID [паспорта болельщика]", - сказала Баталова.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.