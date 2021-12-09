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Зимние олимпийские виды спорта

ОКР призвал лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации

Российские спортсмены пропустят соревнования в США из-за проблем с признанием вакцины от коронавирусной инфекции
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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Российские фристайлисты вынуждены пропустить этап Кубка мира из-за того, что не могут въехать на территорию США без сертификата о вакцинации, признанного в этой стране.

"Сегодня выступали представители федерации фристайла. Мы в свою очередь обратились лично к главе FIS, при этом уведомив наших коллег из МОК, в связи с теми обстоятельствами, в которые попала сборная. Мы потребовали отменить квалификационный статус соревнований, проходивших в США, так как нарушен главный принцип равенства всех спортсменов для участия в этих соревнованиях", - сказал Поздняков.

"Для нас, для ОКР, спортсмен является главным приоритетом. И вся работа должна вестись в интересах главных участников олимпийского движения - спортсменов. Надеюсь, FIS услышит нас правильно", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.

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