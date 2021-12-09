ОКР призвал лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Российские фристайлисты вынуждены пропустить этап Кубка мира из-за того, что не могут въехать на территорию США без сертификата о вакцинации, признанного в этой стране.

"Сегодня выступали представители федерации фристайла. Мы в свою очередь обратились лично к главе FIS, при этом уведомив наших коллег из МОК, в связи с теми обстоятельствами, в которые попала сборная. Мы потребовали отменить квалификационный статус соревнований, проходивших в США, так как нарушен главный принцип равенства всех спортсменов для участия в этих соревнованиях", - сказал Поздняков.

"Для нас, для ОКР, спортсмен является главным приоритетом. И вся работа должна вестись в интересах главных участников олимпийского движения - спортсменов. Надеюсь, FIS услышит нас правильно", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в феврале в Пекине.