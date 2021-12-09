Поздняков: программа подготовки к Олимпийским играм в Токио была признана успешной

"Олимпийское собрание единогласно признала успешной реализацию программы. Был заслушан аналитический доклад главного управления ОКР, были живая дискуссия и прения", - сказал Поздняков.

Также он прокомментировал стоимость программы. "Данная программа в этот раз имела удлиненную продолжительность - не четыре года, а пять лет в связи с переносом Олимпийских игр. 1,4 млрд рублей было потрачено на подготовку наших спортсменов, реализацию всех мероприятий, которые были заложены в эту программу, - отметил глава ОКР. - Самые главных из них - непосредственная подготовка наших спортсменов к Играм, подготовка олимпийского резерва для участия во всех мультиспортивных олимпийских мероприятиях, безусловно, антидопинговые мероприятия, которые мы провели в это время и так далее. Таким образом, учитывая, что наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх, легко посчитать, что стоимость одной медали равняется 20 млн рублей, а стоимость золотой медали - 70 млн рублей".

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Изначально Игры в Токио должны были состояться в 2020 году.