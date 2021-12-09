Сэм Халлам возглавит сборную Швеции по хоккею по окончании сезона

ТАСС, 9 декабря. Новым главным тренером сборной Швеции по хоккею перед началом следующего сезона станет Сэм Халлам. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Халлам сменит на этому посту Юхана Гарпенлёва, с которым Шведский хоккейный союз решил не продлевать контракт. Сообщается, что новый тренер приступит к работе после чемпионата мира 2022 года.

Халламу 42 года, он является главным тренером "Векшё", с которым трижды выигрывал чемпионат страны. Гарпенлёв возглавлял сборную Швеции с 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.